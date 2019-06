Identità sociale è nemica prova costume

(ANSA) - MILANO, 7 GIU - La 'minaccia di identità sociale' è nemica della prova costume. Tentare di cambiare il proprio aspetto per guadagnare l'approvazione degli altri genera stress, ansia e minore autostima. E secondo un recente studio del National Center for Biotechnology Information, basare l'identità sociale sulla forma fisica contribuisce all'aumento di peso. Non sarà un caso se con l'estate ormai alle porte un italiano su due sia preoccupato per la propria forma. Complice uno stile di vita sedentario (16%) e la poca attenzione all'alimentazione (33%), il 54% degli adulti si sente impreparato all'ombrellone. E' quanto emerge da uno studio di In a Bottle (www.inabottle.it) condotto con metodologia WOA (Web Opinion Analysis) su circa 1.300 italiani fra i 20 e i 55 anni.

Carlo Galimberti, psicologo sociale della comunicazione presso l'Università Cattolica di Milano, è convinto che l'approccio giusto per tornare in forma si leghi al concetto di "Psicologia Positiva".