Asamoah: "Conte è uno che non molla mai"

(ANSA) - MILANO, 7 GIU - "Ogni allenatore ha il proprio credo. Conte è uno che non molla mai, vuole vincere tutte le partite". Asamoah, intervistato da GhGossip, racconta Antonio Conte che ritrova all'Inter dopo l'esperienza comune alla Juventus. "Anche dopo avere vinto lo scudetto - ricorda - con ben sei giornate di anticipo, continuavamo ad allenarci come se non avessimo fatto ancora nulla. Ci hanno sempre raccontato che era così anche da calciatore. Con Conte devi sempre dare il massimo, non puoi sgarrare mai. E se salti una parte di allenamento per qualche motivo, poi te la fa recuperare il giorno dopo". Un carattere nettamente diverso rispetto a quello di Allegri che lo ha sostituito alla Juventus: "Conte non guarda mai la passato, non sta lì a contare i trofei vinti, ma ha la testa già rivolta alle prossime sfide. E ti dice le cose in faccia, che tu sia il primo o l'ultimo della squadra. Allegri invece è più 'riservato', magari parla ai 'vecchi' del gruppo e non davanti a tutti".