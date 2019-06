Morta partigiana milanese a 108 anni

(ANSA) - MILANO, 6 GIU - E' morta a 108 anni la partigiana milanese Emma Fighetti nota coma "la sarta" della Resistenza perché il suo laboratorio di sartoria era diventato una base per l'attività antifascista e antinazista. A darne notizia è sui social il presidente dell'Anpi provinciale Roberto Cenati. "Abbiamo appreso, con profondo dolore, della scomparsa della partigiana Emma Fighetti, che ci ha lasciato all'età di 108 anni. Durante il fascismo Emma trasformò il suo laboratorio di sartoria in un'eccellente copertura per le attività di sostegno ai partigiani. La ricorderemo sempre con affetto", scrive Cenati. Nel 2016 in occasione del 70esimo anniversario della Liberazione, le furono conferiti dal Ministero della Difesa la medaglia e il diploma di partigiana.