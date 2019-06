Anziano urta mezzo disabile e muore

(ANSA) - PAVIA, 6 GIU - Un anziano di 79 anni è morto oggi in un incidente stradale avvenuto nel comune di Pizzale (Pavia), in Oltrepò Pavese, lungo la strada provinciale 23. Il pensionato, alla guida della sua auto, ha urtato un velocipede a tre ruote sul quale si trovava un disabile di 61 anni. La vettura si è ribaltata ed è finita in un fosso che costeggia la strada. Sul posto sono subito intervenuti i medici del 118. Per il 79enne non c'è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nell'uscita di strada. Il 61enne se l'è cavata con ferite lievi.