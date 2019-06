The Voice, vince la 16enne Carmen

(ANSA) - MILANO, 5 GIU - E' stata una finale a quattro e con una lunga lista di ospiti, quella di The Voice Of Italy, che ieri sera ha visto trionfare la giovanissima Carmen Pierri, puntata terminata alle circa 1.30 e seguita da una media di 1.710.000 telespettatori pari al 10.8% di share su Rai2.

La sedicenne della provincia di Avellino e della squadra del coach Gigi D'Alessio, si è imposta in una finale iniziata per tre quarti al femminile. La sedicenne, per regolamento, dopo la mezzanotte non avrebbe più potuto salire sul palco e quindi per l'ultima esibizione si è dovuto optare per una registrazione effettuata in precedenza. A ritirare materialmente il premio ci ha invece pensato il suo coach, un felice Gigi D'Alessio.

A contendersi il titolo di talento musicale dell'anno, si erano presentati Diablo, Miriam Ayaba, Brenda Carolina Lawrence e Carmen Pierri, rispettivamente per i team di Morgan, Elettra Lamborghini, Gué Pequeno e Gigi D'Alessio.