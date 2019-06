Sanpellegrino,risparmiati 83 mln l acqua

(ANSA) - MILANO, 5 GIU - Nel 2018 il Gruppo Sanpellegrino, leader nel settore delle acque minerali e delle bibite non alcoliche, ha risparmiato 83 milioni di litri di acqua, arrivando ad utilizzarne 1,70 lt di acqua per litro, compreso il litro imbottigliato. E' la stessa azienda a spiegarlo, in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente.

"Siamo convinti - ha dichiarato Federico Sarzi Braga, Presidente e Ad del Gruppo Sanpellegrino - che solo attraverso una gestione inclusiva e sostenibile delle risorse idriche si possa salvaguardare questo patrimonio di eccezionale importanza.

Il nostro impegno parte in primis dalla tutela delle fonti e degli ambienti circostanti, passa per la riduzione dell'impatto ambientale nei processi produttivi e si riflette in attività educative per promuovere la conoscenza e il rispetto di questo elemento naturale".