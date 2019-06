Due Qooder in pattuglia dei Carabinieri

(ANSA) - ROMA, 5 GIU - Due Qooder 'speciali' entrano nella pattuglia mobile dei Carabinieri. La cerimonia di consegna si è tenuta in occasione dei 205 anni dalla fondazione dell'Arma al Comando Generale "Pastrengo" di Milano. I veicoli a 4 ruote, che uniscono il mondo delle auto con quello delle motociclette, pattuglieranno le strade di Milano e provincia e di tutto il Nord Ovest (Lombardia, Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta).

Contraddistinto dalla classica livrea blu dei Carabinieri, il mezzo è dotato del sistema brevettato HTS Hydraulic Tilting System che gli consente di inclinarsi come una moto ma di mantenersi aderente all'asfalto e di affrontare le strade più dissestate grazie alle 4 ruote da 14 pollici. Tra le dotazioni specifiche i dispositivi di emergenza luminosi a LED e sonori, in linea con i motocicli già operativi, parabrezza regolabile, bauletto posteriore, paramani e bull bar.

Questo ulteriore equipaggiamento garantirà tempestività e precisione negli interventi, sia diurni che notturni.