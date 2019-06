Creval riapre sede Milano dopo incendio

(ANSA) - MILANO, 05 GIU - Creval riapre e inaugura la sede di Piazza San Fedele a Milano. Gli spazi delle rinnovata filiale milanese riaprono dopo l'incendio del 2016 in una nuova veste, che unisce tradizione e tecnologia. "Dopo due anni di lavori restituiamo alla città di Milano questo edificio al centro di una zona in cui abbiamo investito e sulla quale abbiamo intenzione di investire molto. Ci ritroviamo nell'eleganza e nella discrezione di Milano, sono gli aspetti che abbiamo voluto trattare nel portare avanti questa ristrutturazione" ha spiegato l'amministratore delegato di Creval Luigi Lovaglio. Concepito come uno spazio funzionale alle esigenze della clientela privata e small business, l'immobile occupa una superficie di circa 1270 metri quadri. Al piano terra sono disponibili una cassa tradizionale, servizi automatizzati e quelli offerti dal modello Bancaperta. Al primo piano un team dedicato alla consulenza composto da 15 professionisti tra family officer e gestori anche per pmi.