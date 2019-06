Banda tenta sradicare Bancomat a Monza

(ANSA) - MONZA, 5 GIU - Un gruppo di otto persone ha tentato di sradicare uno sportello Bancomat, ieri notte, a Monza. A bordo di alcuni scooter e di un furgone, interrotti dall'arrivo della Polizia di Stato, i malviventi sono fuggiti riuscendo a dileguarsi dopo un breve inseguimento. Gli agenti della questura monzese, arrivati in viale Libertà dopo alcune segnalazioni, hanno in corso indagini per identificare la banda.