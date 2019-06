A Milano la festa di Radio Popolare

(ANSA) - MILANO, 5 GIU - Incontri, concerti, presentazioni, tanto cibo e, ovviamente, tanta politica: torna 'All you need is pop', la festa di Radio Popolare che si terrà dal 7 al 9 giugno nel parco dell'ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini a Milano.

Ad aprire il ciclo di dibattiti ci saranno venerdì il segretario generale della Cgil Maurizio Landini e il sindaco di Milano Beppe Sala che si confronteranno sui temi dell'attualità politica. Il sindaco di Parma Federico Pizzarotti sarà l'ospite principale di sabato mentre domenica le figlie di Pino Pinelli, Claudia e Silvia, ricorderanno Piazza Fontana 50 anni dopo.

Ci saranno più palchi per i concerti con artisti come Paolo Fresu, The André, Omar Pedrini, Laioung, Clementino e i Bluebeaters con Lo Stato Sociale e altri ospiti e numerosi saranno anche spettacoli di tutti i generi, dallo show di Lercio.it al racconto di Gianmaria Testa con Giuseppe Cederna.

Non mancano presentazioni di libri e laboratori per bambini e si potrà mangiare con il meglio dello streetfood.