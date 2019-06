Muti nella stagione del Lac di Lugano

(ANSA) - MILANO, 4 GIU - Più che una stagione è un firmamento di stelle il prossimo cartellone del Lac di Lugano, che include star della musica come Riccardo Muti, Antonio Pappano, Andris Nelsons con la Gewandhausorchester, Maurizio Pollini, Beatrice Rana e Grigorij Sokolov, per citarne solo alcuni.

Ad inaugurare la serie di 50 appuntamenti in programma sarà il 16 settembre l'orchestra di San Pietroburgo diretta da Jurij Temirkanov con il pianista Nelson Freie. Muti dirigerà la sua Chicago Symphony orchestra il 23 gennaio, l'orchestra di Santa Cecilia guidata da Antonio Pappano sarà in scena il 21 e il 23 ottobre. A Pasqua ad esibirsi è invece l'orchestra che è al terzo anno di residenzialità, ovvero la Mahler, non più accompagnata da Bernard Haitink ma dal nuovo direttore Daniele Gatti.