Festa per i 205 anni dell'Arma

(ANSA) - MILANO, 4 GIU - Giornata densa di avvenimenti, domani, a Milano, per le celebrazioni del 205mo anniversario dell'Arma dei Carabinieri. Si comincerà con l'Alzabandiera solenne in Duomo, alle 10, e in piazzetta Ex Reale, dove sarà allestita dal mattino una 'cittadella della legalità' con dieci gazebo, mezzi storici, dimostrazioni di Ris, artificieri e cinofili. Alle 11 la cerimonia istituzionale, che si terrà come di consueto presso la Caserma "Medici" in via Lamarmora 29, alla presenza di autorità militari e civili.

Alle 16, nel Bosco di Rogoredo saranno liberati due gheppi feriti dai bracconieri e curati dai Forestali. Poi, alle 21.30 sarà inaugurata la nuova illuminazione al monumento al Carabiniere in piazza Diaz, e a subito dopo si terrà un concerto della fanfara dell'Arma sul sagrato del Duomo.