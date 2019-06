Due Qooder all'Arma per i 205 anni

(ANSA) - MILANO, 4 GIU - In occasione dei 205 anni dalla fondazione dell'Arma dei Carabinieri si è svolta la cerimonia di consegna di due Qooder speciali, consegnati al comando generale 'Pastrengo' con il fine di pattugliare le strade di Milano.

All'evento hanno preso parte il generale di Corpo d'Armata Gaetano Maruccia, comandante del Comando Interregionale Carabinieri 'Pastrengo', e Paolo Gagliardo, ceo di Quadro Vehicles. Contrassegnato dalla livrea dei carabinieri, il mezzo è dotato del sistema brevettato HTS Hydraulic Tilting System che gli consente di inclinarsi come una moto ma di mantenersi aderente all'asfalto grazie alle sue 4 ruote da 14 pollici. Tra le dotazioni, i dispositivi di emergenza luminosi a led e sonori.

"E' un onore - ha detto Gagliardo - rinnovare la partnership con l'Arma dei Carabinieri. Qooder rappresenta un nuovo concetto di mobilità, diretto a migliorare la sicurezza e la stabilità su strada, una 'mission' che ben si sposa con il servizio svolto quotidianamente dagli uomini e le donne in divisa".