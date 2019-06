Droni umanizzati raccontano storie vere

(ANSA) - MILANO, 4 GIU - Ci sono storie che non vorremmo ascoltare, quelle di chi vive ai margini, magari perché viene da un altro paese o perché non ce la fa e basta. L'artista polacco Krzysztof Wodiczko ha deciso di obbligarci a farlo, facendo volare a bassa quota dei droni umanizzati, incaricati di dar voce a migranti, rifugiati politici e emarginati. E' la performance-installazione Loro (Them), progetto site specific che prenderà vita il 6, 7 e 8 giugno al Parco Sempione di Milano. Wodiczko, artista polacco che vive tra New York e Boston e insegna alla Harvard University, fin dagli anni Ottanta coniuga nelle sue opere l'attenzione verso situazioni di emarginazione con l'utilizzo delle nuove tecnologie. Grazie alla collaborazione con la Casa della Carità di Milano, Wodiczko ha incontrato queste persone e registrato le loro voci. Saranno i droni - si cui sono stati montati schermi led a simulare gli occhi e megafoni a ricordare le bocche - a raccontare le loro storie al pubblico.