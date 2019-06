Fontana: 'Ragazzi, abbiate fiducia nella politica'

(ANSA) - MILANO, 2 GIU - Ha fatto un appello ai ragazzi il presidente della Lombardia Attilio Fontana nella ricorrenza della festa della Repubblica invitandoli ad "aver fiducia nelle istituzioni e nella politica" a "credere nella politica perché se non ci fosse la politica non esisterebbe la democrazia".

All'alzabandiera a Varese, Fontana ha spiegato che il 2 giugno "è una giornata importante che celebra un momento fondamentale della nostra storia e che ci consente di poter vivere in democrazia". Un momento in cui ha voluto ringraziare i sindaci presenti "per la passione e l'impegno che ogni giorno mettono in campo per amministrare le loro comunità".