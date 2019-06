International Charity day Nato in fiera

(ANSA)- SOLBIATE OLONA (VARESE), 2 GIU - Una giornata all'insegna della comunione di intenti e della solidarietà quella dell'International Charity Day, tradizionale manifestazione organizzata dal Comando del Corpo d'Armata di Reazione Rapida della NATO in Italia (NRDC-ITA), celebrata il primo giugno a Malpensa Fiere, in provincia di Varese.

Decine gli stand dislocati lungo lo spazio fieristico varesino, allestiti dai 18 Paesi che aderiscono all'Alleanza Atlantica, di cui ieri si è celebrato il 70° anniversario della costituzione. Per l'edizione del 2019, il comando Nato ha scelto di devolvere il ricavato delle sponsorizzazioni e quello delle offerte libere alla Onlus 'Più di ventuno', che dal 2014 assiste le persone affette da Sindrome di Down - Trisonomia 21.

L'evento, tra show folkloristici, dimostrazioni acrobatiche militari e diversi stand gastronomici, si è concluso con uno spettacolo di fuochi d'artificio.