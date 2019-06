Alpinista precipita in un dirupo e muore

(ANSA) - BERGAMO, 2 GIU - Un uomo di 55 anni è morto questa mattina, cadendo in un dirupo mentre stava effettuando un'escursione a 2.500 metri di quota, sopra Castione della Presolana, in provincia di Bergamo.

Alcune persone che erano con lui hanno dato l'allarme.

Intorno alle 11.30 sono intervenuti i soccorsi, anche con l'elisoccorso. Ma l'équipe non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'alpinista. Indagano i carabinieri.