Taxi, Comune Milano propone 500 licenze

(ANSA) - MILANO, 1 GIU - Il Comune di Milano vuol rendere più facile trovare taxi negli orari di punta. Per questo Palazzo Marino ha messo a punto un piano che prevede in primis 500 nuove licenze, ma anche la possibilità di seconde guide, il taxi sharing e un monitoraggio costante della situazione.

L'assessore ai Trasporti Marco Granelli ha presentato il programma oggi alle associazioni di tassisti da cui adesso attende le loro osservazioni. Il Comune ha fatto uno studio delle chiamate inevase da cui emerge che i taxi sono più difficili da trovare nei giorni feriali fra le 8 e le 10 (15% di chiamate non accolte) e fra le 19 e le 21 (27%) e nel fine settimana fra le 19 e le 21 (31%) e da mezzanotte alle 5 quando la percentuale di chiamate inevase sale al 42%.

ma integrati o integrabili, in una forma di taxi sharing.

Il piano del Comune prevede anche 500 nuove licenze per taxi elettrici, metà attrezzati per disabili e metà con un vincolo orario.