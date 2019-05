Nel Bergamasco torna a fiorire il lino

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - E' uno spettacolo raro - visto che la coltivazione è praticamente sparita negli ultimi decenni - quello che si potrà ammirare ad Astino, nel Bergamasco, dove da metà giugno adulti e bambini potranno osservare un campo di lino in fiore, con il suo panorama di sfumature azzurre violacee al mattino (dalle nove, quando i fiori si schiudono) e verdi nel primo pomeriggio (quando sfioriscono). Raro perché la coltivazione è quasi sparita negli ultimi decenni, descrivendo il naturale e poetico processo di fioritura degli steli di lino.

Il mese scorso, Linificio e Canapificio Nazionale (Marzotto Group) ha seminato a lino due ettari, da cui saranno ricavati 1000 kg di fibra di lino che saranno filati a Villa d'Almé. Un filo in limited edition, 100% Made in Italy e a KMzero, che verrà acquistato in esclusiva da Albini Group per tessuti destinati alla moda e da Martinelli Ginetto per tessuti d'arredo.