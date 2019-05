Milan, Maldini incontra Gazidis

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - C'è stato nel pomeriggio un nuovo incontro in sede fra l'ad del Milan Ivan Gazidis e Paolo Maldini, che martedì ha ricevuto dal manager sudafricano la proposta di assumere la guida dell'area tecnica del club dopo l'addio di Leonardo. A quanto risulta, l'ex capitano rossonero non ha ancora comunicato la propria decisione a Gazidis, che fra oggi e domani dovrebbe volare a Madrid, sede della finale di Champions. Maldini, che a inizio agosto è tornato in veste di direttore sviluppo strategico area sport, non avrebbe quindi ancora sciolto le proprie riserve. Le sue riflessioni sono incentrate soprattutto sulla valutazione delle responsabilità e la libertà di manovra previste dal nuovo incarico di direttore tecnico, nonché sul progetto del fondo Elliott per il rilancio del Milan e sulla possibilità di farsi affiancare da alcune figure dirigenziali, come Alessandro Costacurta e Angelo Carbone.