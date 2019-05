Edreams delocalizza, 70 esuberi a Milano

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - Il gruppo del turismo on-line Edreams dichiara 70 esuberi sua filiale italiana di Milano, dove impiega 78 persone che si occupano di customer care. La decisione, spiega la Filcams Cgil, è frutto di una riorganizzazione che porterà ad esternalizzare diverse attività in Est Europa.

"Ridurre i costi e delocalizzare, questa la scelta della multinazionale spagnola" denuncia la Filcams secondo cui dietro una "decisione così drastica ed impattante sulla vita dei dipendenti coinvolti, che da un giorno con l'altro si troveranno a casa senza lavoro" non c'è "nessuna difficoltà economica" ma "solo strategia ed investimenti".

Domani pomeriggio è in programma un'assemblea con i lavoratori per definire le azioni sindacali da mettere in campo mentre è già partita la richiesta di un incontro urgente all'azienda per discutere le sue intenzioni e tutelare l'occupazione.