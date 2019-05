Alunno con tubercolosi,profilassi per 76

(ANSA) - LECCO, 31 MAG - Uno studente dell'istituto superiore Viganò di Merate, popolosa cittadina della provincia di Lecco, ha contratto la tubercolosi ed è così scattata un'operazione di tutela sanitaria per tutte le persone - studenti, professori e addetti della scuola - che possono essere entrate in contatto con lui.

Lo studente è stato ricoverato all'ospedale di Bergamo per tutte le cure del caso. Complessivamente in questi giorni 76 persone verranno sottoposte a profilassi per scongiurare conseguenze legate al possibile contagio. La situazione sta generando una certa preoccupazione ma viene comunque definita sotto controllo.