Torna 'Direzione Nord', sguardo al futuro

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - Milano si prepara al futuro con il sesto evento della rassegna Direzione Nord, uno spazio ideato dal giornalista Fabio Massa e realizzato da Esclusiva Srl e Inrete Relazioni Istituzionali e Comunicazione, in cui potersi confrontare sugli argomenti di più stretta attualità che interessano il futuro, i territori, l'economia, la cultura, durante l'intero arco dell'anno.

Il 6 e 7 giugno prossimi, nello Spazio Edit, si aprirà un ciclo di dibattiti su energia, ambiente, mobilità e smart cities in uno dei tre appuntamenti, insieme a SaluteDN e ItaliaDN - diventati "il punto di riferimento - si legge in una nota - per l'approfondimento dei temi che riguardano la salute, il nostro Paese e l'innovazione con i protagonisti che tengono vivo il dibattito nello scenario nazionale". #FuturoDN, questo l'hashtag di riferimento per l'iniziativa, si svilupperà in due giornate di lavori.