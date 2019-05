L'educazione alimentare entra a scuola

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - Migliorare il comportamento alimentare degli studenti, promuovere una cultura del benessere incentrata sulla consapevolezza delle scelte e stimolare l'adozione di stili di vita sani e sostenibili. Sono gli obiettivi a lungo termine che hanno determinato l'inserimento dell'educazione alimentare nell'offerta formativa di Scuola Europa, l'istituto onnicomprensivo paritario milanese.

A partire dal prossimo anno scolastico gli studenti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado inizieranno un percorso didattico, in italiano e inglese, che li porterà a diventare cittadini più informati e consapevoli, attenti al proprio benessere e a quello della collettività. L' iniziativa - spiegano gli organizzatori - prende le mosse dal programma 'La squadra del Gusto', realizzato dal Gruppo Pellegrini in collaborazione con la Fondazione italiana per l'educazione alimentare in armonia con le linee guida del Miur.