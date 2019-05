Inter, Zhang ringrazia Spalletti

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - "Un allenatore, un insegnante, un amico. Hai sempre dato il massimo, sotto la pioggia o con il sole. Questi due anni di avventura hanno significato molto per l'Inter e per me personalmente".

Il presidente dell'Inter Steven Zhang omaggia così Luciano Spalletti nel giorno dell'esonero del tecnico. Il numero uno del club nerazzurro ha pubblicato su Instagram una immagine insieme a Spalletti, ringraziando l'allenatore toscano: "non dimenticheremo mai la tua dedizione a questa squadra e ti ringraziamo tutti dal profondo del cuore. Una volta che sei allenatore dell'Inter, sarai sempre il mio allenatore", conclude Zhang.