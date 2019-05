Different Together, 2 ristoranti insieme

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - Due ristoranti differenti, ciascuno con la propria identità, il proprio menù e il proprio pubblico, in un unico luogo. E' 'Different Together', letteralmente diversi insieme, il nuovo format ristorativo nato a Milano che vede due attività condividere gli spazi per ampliare l'offerta gastronomica e soddisfare esigenze agli antipodi, supportandosi a vicenda.

Da un lato Bul, giovane realtà specializzata nel cibo sano e gustoso con le sue bowl e le crepes di tapioca, dall'altro Hamerica's, catena con 14 locali in 5 città che propone la tradizionale cucina statunitense tra ribs, pulled pork e un'ampia selezione di hamburger. Il modello di condivisione di spazi prende corpo in Corso di Porta Ticinese 6, dove Hamerica's e Bul, seppure con due ingressi differenti, interagiscono attraverso una porta interna e un sistema di ordinazione e cassa integrato.