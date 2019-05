A Milano +34% ditte straniere in 5 anni

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - Crescono in Italia, e in particolare a Milano, le imprese con titolari nati all'estero: nel primo caso dell'2% all'anno, nel secondo del 3%.

Anzi, secondo i dati della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, le ditte con titolari non nati in Italia negli ultimi cinque anni sono aumentate del 20% a livello nazionale, del 34% a Milano. In generale, in Italia sono 'straniere' il 10% delle aziende (circa 600mila, con quasi un milione di dipendenti) mentre a Milano il 16% (50mila, con 102 mila addetti). "Le attività di imprenditori nati all'estero, per la maggior parte ditte individuali - ha osservato Marco Accornero, che fa parte della giunta della Camera di Commercio -, sono in forte crescita". In città il Paese da cui provengono più imprenditori è l'Egitto con 8mila ditte registrate (su 16 mila in tutta Italia), seguito da Cina con 6 mila, Marocco, con 3 mila e poi Romania, Albania e Bangladesh con 3 mila.