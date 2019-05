Urban festival, Milano capitale writers

(ANSA) - MILANO, 29 MAG - Torna l'appuntamento con il 'writing d'autore' a Milano, dove l'International Urban Festival, dal 7 al 9 giugno, trasformerà il capoluogo in una capitale "dell'arte urbana".

"Dopo il successo delle precedenti edizioni, con oltre 5 milioni di interazioni sui social network - affermano gli organizzatori - la manifestazione, giunta al suo quarto anno, si preannuncia ricca di musica e divertimento" e ovviamente tanti murales. La location 2019 sarà all'ex fabbrica di panettoni Giovanni Cova & C., in via Popoli Uniti "che ospiterà oltre venti writers professionisti, provenienti da tutto il mondo, che daranno vita a una writing live session usando come 'tela' proprio i muri del suggestivo spazio post industriale".

Sul fronte della beneficenza, gli artisti "personalizzeranno degli skateboards, che saranno poi assegnati attraverso un'asta di beneficenza il cui ricavato verrà destinato alla Lega nazionale per la Difesa del cane".