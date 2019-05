Terrore bus:Bussetti e Nistri incontrano ragazzi, siete eroi

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - Dopo l'udienza dal Papa, sono stati salutati a Viale Trastevere dal ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, e dal comandante dei Carabinieri, il generale Giovanni Nistri gli studenti della scuola media Vailati di Crema, che il 20 marzo hanno sventato, avvertendo i Carabinieri, il sequestro e il dirottamento del bus che avrebbe dovuto portarli in palestra.

"Siete diventati ambasciatori di grandi valori, un esempio per i vostri coetanei. Se fossi il vostro papà mi sentirei orgoglioso", li ha accolti un commosso ed emozionato ministro.

"Sono qui solo per dirvi grazie, siete degli eroi", ha detto Bussetti. E l'incontro è stato anche occasione di un doppio festeggiamento di compleanno, quello del ministro e quello di uno degli studenti.

"Il carabiniere - ha detto il generale Nistri - è una delle istituzioni più antiche dello Stato, non sta lì solo per fare la faccia burbera, ma per aiutare. Non siamo eroi, siamo persone normali che con mezzi normali a volte fanno cose straordinarie.

Non ci riusciamo senza l'affetto e l'aiuto. Tutto è andato bene quella volta perché voi avete aiutato: chi ha telefonato, chi ha dato indicazioni, chi è uscito dal bus ordinatamente e senza paura. Crescete sapendo che lo Stato è qualcosa verso cui avere fiducia".

All'indomani del sequestro, c'era stata da più parti la richiesta di cittadinanza per Adam e Rami, due dei ragazzini della scolaresca multietnica che hanno contribuito al salvataggio. "Non sono io che concedo la cittadinanza - ha risposto poi Bussetti, ai giornalisti che gli chiedevano notizie in tal senso -, se avessi i poteri farei tante cose, non ho queste competenze".