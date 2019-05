Slitta la posa del nuovo ponte di Annone

(ANSA) - LECCO, 29 MAG - E' stata rinviata a questo pomeriggio la posa del nuovo ponte di Annone Brianza (Lecco) sui piloni. Il viadotto crollò il 28 ottobre del 2016 sotto il peso di un camion, provocando una vittima.

La fase cruciale delle operazioni di installazione sulla Superstrada 36 Milano-Lecco, in corso da lunedì sera, era fissato per mezzogiorno, ma alcuni problemi tecnici legati a un carrello per la movimentazione del ponte hanno costretto i tecnici a riprogrammare la giornata. Confermato, allo stato, il cronoprogramma che prevede la riapertura della SS 36 al traffico domattina alle 6.

Anche oggi pesantissime le ripercussioni sulla circolazione a causa delle uscite obbligatorie dalla superstrada. Meno congestionato rispetto a ieri l'Erbese (Como) ma per contro estremamente critica la situazione nell'area della provincia di Lecco attorno ad Annone.