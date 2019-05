Russo arrestato, pg: resti in carcere

(ANSA) - MILANO, 29 MAG - Potrebbe fuggire e dunque deve rimanere in carcere, secondo la Procura generale di Milano, Andrey Smyshlyaev, il magnate russo di 47 anni arrestato (per bancarotta fraudolenta e truffa) il 20 maggio scorso nella sua villa sul lago di Como su mandato di cattura internazionale emesso dall'autorità giudiziaria russa. Il sostituto pg di Milano Laura Gay ha dato parere negativo per via del "pericolo di fuga" alla richiesta di scarcerazione che è stata presentata dal legale dell'uomo dopo l'udienza che si è tenuta lo scorso 23 maggio. Sempre nei prossimi giorni i giudici entreranno nel merito della procedura di estradizione. Il suo ex difensore, Alexandro Maria Tirelli, aveva sostenuto che l'arresto aveva un "forte valore politico" e che le cifre contestate erano nell'ordine di circa "40mila euro". La scorsa settimana, tuttavia, il legale ha rinunciato al mandato: da quanto è stato riferito pare che siano maggiori gli importi contestati.