Mercatone Uno,domani presidio a Verdello

(ANSA) - BERGAMO, 29 MAG - Un presidio dei lavoratori di Mercatone Uno è in programma per domani davanti ai cancelli chiusi della sede di Verdello. Il presidio è stato organizzato dopo l'annuncio del fallimento dell'azienda che coinvolge 1.800 lavoratori in tutta Italia, con 55 punti vendita chiusi da sabato scorso, compreso quello di Verdello con i suoi 30 dipendenti. Il presidio sarà in concomitanza dell'assemblea, prevista per le 17, di Fisascat Cisl e Filmcams Cgil con i lavoratori.