Maltempo, sulle Orobie torna la neve

(ANSA) - BERGAMO, 29 MAG - La neve è tornata oggi a imbiancare le montagne bergamasche oltre i 2.000 metri di quota: i fiocchi sono caduti nella notte tra martedì e mercoledì. A spiccare in particolare è il pizzo Redorta imbiancato. Non si registrano comunque disagi per la popolazione, visto che la perturbazione ha interessato soltanto le alte quote, mentre in buona parte del resto della Bergamasca continua a piovere.