Leonardo, a Milano il genio in 3D

(ANSA) - MILANO, 29 MAG - Ha contribuito anche il Cnr con il suo Istituto di Calcolo e reti ad alte prestazioni, creando un robottino in grado di rispondere alle domande dei visitatori e un sistema oleografico interattivo, a 'Leonardo Da Vinci 3D', una delle mostre realizzate a Milano per i 500 anni della morte del genio fiorentino. "È un'esperienza del tutto nuova, ne' mostra ne' spettacolo, di sicuro il contenuto è rigoroso", ha detto Roberto Luciani, presidente di Medartec che ha prodotto l'evento (30 maggio-22 settembre, Fabbrica del Vapore) insieme al Comune di Milano.

Il percorso multimediale comprende l'intera opera del genio, con la riproduzione in scala reale delle sue macchine, ma soprattutto delle sue opere artistiche. Una galleria digitale che consente di scoprire da vicino anche i minimi dettagli dei dipinti, cogliendo i particolari dei paesaggi, l'anatomia dei corpi.