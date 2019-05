Incidente in ditta chimica nel Lodigiano

(ANSA) - LODI, 29 MAG - In una ditta chimica di Casaletto Lodigiano si è verificato un incidente in un reattore per la produzione di principi attivi farmaceutici. L'azienda ha immediatamente attivato le procedure di emergenza e richiesto l'intervento dei vigili del fuoco che, giunti sul posto, hanno escluso la fuoriuscita di sostanze pericolose e accertato che non risultavano lavoratori feriti o intossicati.

In seguito all'incidente, in alcune aree intorno allo stabilimento alcuni residenti hanno segnalato un forte odore nell'aria, ma le autorità, per ora, escludono rischi per la popolazione. In base ai primi accertamenti tecnici, l'incidente sarebbe stato dovuto al cedimento di una guarnizione. Sono comunque in corso indagini per stabilire l'esatta dinamica dell' accaduto.