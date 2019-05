Coca-Cola, il tè diventa biologico

(ANSA) - MILANO, 29 MAG - Coca-Cola, la multinazionale nota in tutto il mondo per le sue bibite, dopo il debutto della nuova Fanta con le arance rosse Igp di Sicilia, si lancia ora nel mondo 'bio' con Honest, il primo tè freddo biologico.

Un mercato quello dei prodotti biologici che nel 2018 ha attratto 8,5 milioni di italiani (+3% rispetto all'anno precedente); in particolare consumano bevande bio 2,7 milioni di persone, con un aumento dell'89% rispetto al 2017.

Di fronte ad una consapevolezza sempre maggiore dei consumatori nella scelta di quello che mangiano, bevono e acquistano in un'ottica di trasparenza su ingredienti e produzioni sostenibili, anche la multinazionale punta su prodotti 'green' con una bevanda "che nasce dalla semplicità", ha spiegato Giuliana Mantovano, direttore marketing di Coca-Cola Italia in occasione della presentazione del prodotto a Milano.

Una bevanda che sembra 'homemade' (fatta in casa), con pochi ingredienti e pochi passaggi.

"Semplicità sia degli ingredienti che nel processo di produzione: di questo i consumatori sono sempre più esigenti - ha aggiunto ancora Mantovano -. Per noi è importante allargare le nostre offerte in questa direzione" e nello stesso tempo "arrivare a più persone possibili. Con la campagna 'C'è bisogno di te' lanciamo proprio questi due messaggi: offriamo un tè freddo che è biologico, a basso contenuto calorico, con ingredienti semplici e selezionati e una bottiglia in vetro, e lanciamo anche una call to action proprio per far sì che le scelte dei consumatori siano più consapevoli, per se stessi e per l'ambiente".

Una storia, quella del tè Honest, iniziata più di venti anni fa, quando Seth Goldman, davanti ad un distributore di bibite, si rese conto di "non avere scelta: c'erano tante opzioni, ma non quello che desideravo", ha spiegato. "E' iniziato tutto nella mia cucina, nel 1998: ho cominciato a far prove a infondere tè, realizzando questa bevanda. Poi sono andato in un supermercato locale, l'ho fatto assaggiare, e il gestore mi ha chiesto 15mila bottiglie: ero scioccato. Poi con il passaparola il tè è diventato virale, finché è arrivata Coca-Cola".

"Siamo rimasti fedeli alla ricetta e ai nostri valori e abbiamo continuato ad usare foglie selezionate, frutta biologica, nessun ingrediente artificiale". Honest è disponibile in due gusti: limone e fiore d'arancia e lampone e basilico.