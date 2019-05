Martinucci, la pittura incontra i media

(ANSA) - MILANO, 28 MAG - La pittura incontra i media contemporanei, la fotografia, il video e i nuovi immaginari digitali. Le immagini che proliferano nei luoghi della comunicazione moderna, internet e i social, estrapolate da questo contesto, vengono ricombinate in arditi accostamenti, coperte e svelate da gradienti e campiture, e diventano reliquie digitali di un presente che si fa già passato, continuamente rimodulate in un palinsesto postmoderno. Questo, in sintesi, il contenuto della mostra di Andrea Martinucci 'Will Aliens Believe in Me?' a cura di Alessandro Azzoni.

La rassegna è la prima, di 18 organizzate da Banca Sistema Arte per valorizzare il patrimonio creativo dei giovani artisti italiani, inaugurata nella nuova sede dell'istituto di credito a Palazzo Largo Augusto a Milano. Martinucci elabora un suo personalissimo linguaggio rimettendo in discussione ambito normativo, formale ed estetico della pittura.