Lilt Milano lancia campagna contro fumo

(ANSA) - MILANO, 28 MAG - Smettere di fumare per rispettare l'ambiente oltre che la propria salute. E' questo il messaggio che Lilt Milano lancia ai giovani in occasione della Giornata mondiale senza tabacco che si terrà il 31 maggio. Secondo una ricerca commissionata da Lilt Milano a Doxa e illustrata a Palazzo Marino, sede del Comune, i giovani dai 18 ai 29 anni hanno un alto livello di sensibilità sulle problematiche ambientali (92%) e questo riguarda anche il target dei fumatori (89%). "I giovani sono anche i più sensibili sulla salute dell'ambiente - ha spiegato Marco Alloisio, presidente di Lilt Milano -, per questo vogliamo ripartire da loro".

Per sensibilizzare i giovani delle scuole di Milano e provincia, Lilt ha lanciato l'iniziativa 'Agenti00sigarette', un concorso che premierà gli elaborati migliori sui temi della prevenzione e degli stili di vita salutari. Tra le iniziative anche la raccolta dei mozziconi nei cortili e nelle zone circostanti le scuole.