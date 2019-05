Inaugurata la nuova ludoteca di Bollate

(ANSA) - MILANO, 28 MAG - E' stata inaugurata la nuova ludoteca del carcere di Bollate (Milano), un'area di 300 mq pensata per ospitare i bambini in visita ai genitori detenuti.

Lo spazio è il risultato del progetto "Liberi di giocare", realizzato da Sopra Steria Group, ed è stato presentato oggi alla presenza di Silvia Piani, assessore regionale alle Politiche per la famiglia, Cosima Buccoliero, direttrice del carcere di Bollate, Giovanna Di Rosa, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano, e Stefania Pompili, ad di Sopra Steria Group.

"Sono entusiasta del restyling della ludoteca, uno spazio importante per rendere il momento dell'incontro tra le famiglie il più sereno possibile e, soprattutto, a "misura" di bambino", ha detto la direttrice Cosima Buccoliero.

"Siamo orgogliosi di aver contribuito, veramente in prima persona, a un progetto per i più piccoli e di aver lavorato fianco a fianco con gli operatori e gli ospiti della Casa Penitenziaria", ha aggiunto l'ad di Sopra Steria Group Stefania Pompili.