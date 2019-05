Giro:folla su Mortirolo,Ciccone in vetta

(ANSA) - MORTIROLO (SONDRIO), 28 MAG - Giulio Ciccone ha conquistato la 'Montagna Pantani', posta sulla cima del Mortirolo, a quota 1.854 metri. L'abruzzese è passato in vetta per primo con addosso la maglia azzurra di miglior scalatore. In cima grande folla, ma il clima glaciale - con pioggia mista a neve e nebbia - flagella la 16/a tappa, partita da Lovere e che si concluderà a Ponte di Legno, dopo 226 km. La discesa sarà assai pericolosa per l'asfalto bagnato. All'inseguimento di Ciccone, che è in fuga assieme a Hirt, c'è il gruppo dei migliori con Nibali, Landa, Lopez e la maglia rosa Carapaz.

Indietro, a circa 1'30", lo sloveno Roglic.