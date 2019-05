Gattuso e Leonardo lasciano il Milan

(ANSA) - MILANO, 28 MAG - Gennaro Gattuso non e' piu' l'allenatore del Milan. L'ex tecnico e il club annunciano di aver consensualmente interrotto con effetto immediato il rapporto professionale come allenatore della prima squadra.

Anche il direttore tecnico Leonardo ha informato il club della decisione di lasciare l'incarico al termine della stagione con effetto immediato. Il Milan ha accettato le sue dimissioni.

Ai vertici del Milan sono in corso riflessioni sui sostituti di Leonardo e Rino Gattuso, con l'obiettivo di individuare rapidamente ma con grande attenzione un responsabile dell'area tecnica e un allenatore che condividano l'approccio sostenibile deciso dal fondo Elliott. Gli addii sono maturati per diversità di vedute ma nella gestione del Milan, la proprietà non ha una visione speculativa a breve termine: al contrario punta a costruire gradualmente una squadra con l'obiettivo di renderla solida e di successo guardando al lungo termine, nei paletti del fair play finanziario.