Sala: soddisfatto per voto dei milanesi

(ANSA) - MILANO, 27 MAG - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è "molto soddisfatto" per il voto dei milanesi. La cosa che più gli ha dato soddisfazione è che sia stata smentita dai fatti la "retorica delle periferie, come se - ha detto - fossero luoghi infami e come se la sinistra fosse forte solo in centro e non negli altri quartieri. Questo voto lo sta dimostrando".

"Lo stesso discorso può essere fatto anche al contrario - ha aggiunto - rispetto a Salvini: io ho sempre detto 'non demonizziamo Salvini, cerchiamo di batterlo'. I cittadini poi ragionano con la loro testa, però è innegabile che il nostro lavoro su Milano si sta vedendo. Quindi almeno da questo punto di vista sono molto contento".