Gori, 'Sentivo buona aria in giro'

(ANSA) - BERGAMO, 27 MAG - "Sentivo una buona aria in giro, sarebbe stato non dico più facile vincere al ballottaggio, ma i favori del pronostico sarebbero stati dalla nostra parte.

Vincere subito sono 15 giorni di vita guadagnati e una grande soddisfazione per tutti": è quanto ha dichiarato Giorgio Gori, rieletto sindaco di Bergamo per i prossimi 5 anni. Il primo cittadino uscente e candidato del centrosinistra ha superato la soglia del 50%, mentre il principale avversario, l'esponente leghista Giacomo Stucchi, è rimasto al di sotto del 40%. Ben distanti gli altri due candidati: Nicholas Anesa, dei Cinquestelle, sotto il 4%, e Francesco Samuele Macario (Bergamo in Comune), che non ha superato il 2%.

L'avversario Stucchi ha ammesso la sconfitta: "Grazie a tutti per averci provato, per averci creduto, per avermi sostenuto. Non potevamo fare di più, grazie ancora tutti. Complimenti al vincitore Giorgio Gori".