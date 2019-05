Europee: a Milano Pd primo partito

(ANSA) - MILANO, 27 MAG - Il responso dello spoglio delle schede per le elezioni europee a Milano città vede il Pd primo partito con il 36 per cento dei voti. Seconda la Lega con il 27 per cento circa. Quindi FI al 10%, il M5S al 9 per cento, poi +Europa e FdI con circa il 5 per cento.