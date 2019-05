'Atalanta è un modello straordinario'

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - "L'Atalanta ha fatto un bellissimo risultato, il calcio ha bisogno di qualcosa che non sia sempre prevedibile o determinato solo da grandi dimensioni economiche, ma anche di programmazione. L'Atalanta è davvero un modello straordinario per il calcio italiano". Lo dice il presidente della Figc, Gabriele Gravina, all'indomani dell'ultima giornata di campionato che ha sancito la storica qualificazione della squadra di Gasperini alla prossima Champions League. "È stato un bellissimo campionato segnato dall'incertezza e mi ha appassionato fino all'ultimo istante. Dispiace per l'Empoli che ieri ha accarezzato più volte la possibilità di salvarsi - aggiunge Gravina a margine della cerimonia di consegna del premio Bearzot al Coni- ma è una società che sa programmare e avrà la capacità di tornare in serie A".