A Milano al via On Dance

(ANSA) - MILANO, 26 MAG -Con una sfida tra protagonisti di tutte le discipline della Street Dance, si è aperta a Milano On Dance, la settimana interamente dedicata alla danza, ideata da Roberto Bolle, che non è voluto mancare al primo appuntamento con una incursione applauditissima al Red Bull Dance Your Style, all'anfiteatro Martesana. La settima proseguirà con serate dedicate alla danza in tutte le sue declinazioni, spettacoli con Bolle insieme ad altri artisti, fino allo show finale domenica 2 giugno in Piazza Duomo. Un evento a cui hanno dato la loro adesione, tra gli altri, Gepi Cucciari, Roberto Vecchioni, Scena Rossi e Mahmood, il cantante milanese vincitore di Sanremo.