A Bergamo nettamente in testa Gori

(ANSA) - MILANO, 27 MAG - Secondo le prime proiezioni di Opinio Rai alle elezioni comunali di Bergamo (17% del campione) è nettamente in testa Giorgio Gori sostenuto dal centrosinistra (57,9%) seguito da Giacomo Stucchi (35,1%) del centrodestra.

"A Bergamo si profila una grande vittoria al primo turno di Giorgio Gori. Mai in questi anni in città un sindaco è stato confermato dopo un mandato ma oggi il Partito democratico e il centrosinistra orobico vanno verso una vittoria storica grazie prima di tutto al lavoro straordinario del sindaco Giorgio Gori". Così l'ex segretario e deputato bergamasco del Partito democratico Maurizio Martina.