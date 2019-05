Inter: Icardi esce tra fischi di S.Siro

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - Un rigore sbagliato e una sostituzione salutata tra una selva di fischi. Inter-Empoli si trasforma in un incubo per Mauro Icardi. Scelto da Spalletti per scardinare la difesa dei toscani, l'argentino fallisce il rigore (da lui stesso procurato) del 2-0 al 16' della ripresa e viene sostituito pochi minuti dopo da Lautaro Martinez, mentre la maggior parte dello stadio lo contesta. ''Icardi figlio di p...', intona la Curva Nord, mai tenera con l'argentino.