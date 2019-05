Giro: Carapaz allunga, Roglic ora a 47"

(ANSA) - COMO, 26 MAG - Richard Carapaz ha allungato nella classifica generale del 102/o Giro d'Italia di ciclismo, dopo la tappa odierna, da Ivrea (Torino) a Como. L'ecuadoriano, in maglia rosa, adesso ha un vantaggio di 47" su Primoz Roglic e 1'47" su Vincenzo Nibali, che è terzo. Il polacco Rafal Majka è quarto, a 2'35", mentre lo spagnolo Mikel Landa ha un ritardo di 3'15". Il finale della 15/a tappa è stato ricco di suspence, con Roglic che ha forato a circa 20 km dall'arrivo, ha preso una bici in prestito da un gregario e non è riuscito a pedalare come avrebbe voluto. E' comunque rientrato, dopo avere perso alcuni secondi, ma è stato attaccato da Vincenzo Nibali sulla salita del Civiglio. Lo 'Squalo' si è catapultato sulla successiva discesa e, solo a pochi metri dal traguardo, è stato raggiunto da Carapaz e Simon Yates. Roglic, peraltro, nella discesa ha rischiato grosso, andando a sbattere sul guard-rail alla propria sinistra.