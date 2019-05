Accoltella il compagno, 48enne arrestata

(ANSA) - TRADATE (VARESE), 26 MAG - Una donna di 48 anni è stata arrestata dai carabinieri con l'accusa di aver accoltellato il compagno, al culmine di una lite, la scorsa notte in un appartamento di Tradate (Varese). L'uomo, 50 anni, soccorso dopo la telefonata al 112, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Varese, dove è stato operato per un grave lesione al fegato. La prognosi è riservata.

Arrestata con l'accusa di tentato omicidio, la donna è stata portata in carcere a San Vittore (Milano). Al vaglio degli investigatori anche la posizione del ferito, che avrebbe a sua volta aggredito la donna provocandole lievi ecchimosi e di un amico, proprietario dell'abitazione dove si è verificata l'aggressione.